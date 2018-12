Federici, a Natale regala brillanti emozioni

Se un gioiello è per sempre, Federici Gioielleria è il luogo perfetto dove riparare o aggiornare i propri monili, oppure creare il proprio gioiello partendo da un disegno.

La gioielleria di Largo Camussi 1, con vetrina su Corso Italia a Gallarate, nasce dalla sinergia di Alberto Federici e Dario Bernacchi. Alberto Federici è figlio di una coppia di orafi che nel 1968 ha aperto il laboratorio orafo Federici, mentre Dario Bernacchi dal 2002 è orologiaio riparatore specializzato.

Nel Concept Jewelery Store di Corso Italia a Gallarate, Alberto e Dario vi accolgono in un ambiente informale dove potrete sentirvi come a casa vostra, pronti a esaudire ogni vostro desiderio e a guidarvi nella scelta del gioiello o dell’orologio giusto

Nel laboratorio orafo ogni gioiello realizzato a mano è espressione della passione e della competenza di designer e artigiani che ogni giorno lavorano con dedizione per soddisfare un clientela attenta alla qualità del prodotto e alla ricerca di qualcosa di unico e speciale.

Creatività e fantasia sono la base per poter realizzare pezzi unici e da sogno, in oro 750 millesimi o argento 925 millesimi. L’oro 18 carati viene sapientemente impreziosito da diamanti, perle e pietre esclusive nel taglio e nella forma.

Dario e Alberto sono costantemente alla ricerca di perle uniche e particolari, perfette nella loro imperfezione poiché naturali nella forma e colore. Oltre alla classica perla bianca vengono trattate perle gold, thaiti incise a mano, keshi dei mari del sud, australiane e multicolor.

La stessa dedizione nella ricerca data ai diamanti, dai classici bianchi ai colorati naturali, alle pietre preziose e semipreziose: zaffiri, morganiti, acquamarina, ametista…

Fiore all’occhiello di tutta l’attività sono i servizi di assistenza che hanno l’obiettivo di regalare ai vostri preziosi e orologi vita eterna.



Federici trova la soluzione migliore e duratura per le riparazioni dei vostri gioielli, propone riammodernamenti di monili ed effettua la reinfilatura di collane e bracciali, operazione consigliata una volta l’anno.

In gioielleria viene restituito il tempo al vostro orologio di qualsiasi maison, attraverso servizi di revisione completa, manutenzione ordinaria, sostituzione cinturini, cambio pila e lucidatura cassa e bracciale come in origine.



Per i vostri regali di Natale potete scegliere tra tanti preziosi di produzione propria, gioielli Gianni Carità, orologi Seiko, Bulova o i più moderni smartwatch Garmin.

Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati su tutte le attività e le proposte di Federici Gioielleria, visitate il sito internet o seguite la pagina Facebook o il profilo Instagram.