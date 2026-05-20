Gallarate in lutto per la scomparsa dell’ex consigliere Patrizio Girotti

La comunità di Gallarate piange la scomparsa di Patrizio Girotti, figura nota sia per il suo trascorso amministrativo sia per il profondo radicamento nel tessuto sociale del quartiere di Cajello. Girotti, ex impiegato di banca in pensione, si è spento lasciando la moglie Gabriella Galli, storica maestra elementare della zona, e i tre figli Carolina, Valentina e Luigi.

Il suo percorso nelle istituzioni locali si era concretizzato tra il 2011 e il 2016, quando venne eletto consigliere comunale tra le fila della lista civica “Città e Vita”, forza politica che all’epoca sosteneva la giunta guidata dal sindaco Edoardo Guenzani. Durante il suo mandato, Girotti si era distinto per un approccio pragmatico e orientato al bene comune, portando nell’aula consiliare l’esperienza maturata nel proprio percorso professionale e personale.

Il legame con il territorio e il passaggio di testimone generazionale emergono nel ricordo di Cesare Coppe, attuale consigliere comunale della medesima lista civica e concittadino di Girotti a Cajello.

«Io fatico a scindere l’impegno pubblico da quello privato: per me era semplicemente Patrizio. Il vicino di casa, il papà di amici, il marito della mia maestra. Abbiamo corso insieme nel 2016, quando bonariamente ci sfidavamo a chi avrebbe raccolto più consensi nella nostra Cajello. Lui, volenteroso di impegnarsi nuovamente in Consiglio comunale, dopo anni di impegno speso con competenza e gratuità e determinato a dare ancor di più, e meglio. Io, alla prima esperienza di campagna elettorale e di vita politica» dichiara Coppe. «In questi 4 anni non mi ha mai fatto mancare il suo supporto: custodisco i suoi pensieri e le sue attese desiderose di una politica di dialogo e di visione, condivise in amicizia, al confine tra due giardini. Lo ringrazio per il suo impegno civico e per la stima che mi ha dimostrato. Sono vicino a Gabriella, Carolina, Valentina e Luigi in questo momento di dolore».

L’eredità civica di Girotti rimane un punto di riferimento per la lista civica e per i residenti del quartiere, che ne hanno costantemente apprezzato la disponibilità e la dedizione alla cosa pubblica.