Filo diretto con il Comune via “whatsapp”

Whatsapp arriva a Luvinate. Il Comune, per migliorare la comunicazione nei confronti verso i cittadini attiverà da lunedì 17 dicembre 2018 un servizio di messaggistica istantanea tramite l’applicazione WhatsApp. Il servizio, ovviamente gratuito, prevede l’invio di messaggi con le principali notizie su servizi e iniziative, riguardanti il Comune e la comunità di Luvinate. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, non nell’ambito di gruppi e quindi nessun cittadino potrà vedere i contatti altrui e il contatto avverrà solo tra Comune e destinatario. Già in questi giorni sono stati appesi per il Paese i manifesti informativi, mentre sulla pagina istituzionale del Comune su facebook è stata annunciata l’iniziativa già da lunedì.

COME ISCRIVERSI – La modalità è molto semplice. Inserire nella propria rubrica il numero di cellulare indicato dal Comune (329 6953734) e inviare, tramite whatsapp, il proprio messaggio di adesione. In questo modo si verrà inseriti nella lista broadcast (Il numero non potrà essere utilizzato per chiamare in Comune e non si risponderà ad eventuali messaggi: per ogni richiesta continueranno a valere le tradizionali modalità: telefono ed email). Per ogni info cliccare su http://www.comune.luvinate.va.it/whatsapp/

AL PASSO CON I TEMPI – «A fianco dei tradizionali strumenti informativi, che continueranno (cartelloni, bacheche, tabellone elettronico, Quaderni di Luvinate) vogliamo ora introdurre anche questo semplice strumento, ormai diventato elemento di comunicazione essenziale per la vita di tutti. Whatsapp si affiancherà così alla pagina facebook comunale, da tempo attiva. Anche la Pubblica Amministrazione –sottolinea il Sindaco Boriani- deve camminare verso i social network, parte integrante per dialogare con i cittadini ed i territori».