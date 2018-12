Graffiti sul treno, denunciato un diciottenne

Ci sono i graffitari denunciati per la passione del pennarello, i detentori di 100 euro falsi e i più tradizionali spacciatori di marijuana fra i personaggi che si incontrano sui treni anche del Varesotto. Sono che questa volta sulla loro strada si sono messi gli agenti della Polfer.

Primo protagonista, un 18enne che è stato denunciato per imbrattamento. La pattuglia della Polfer di Varese era in servizio sul treno, ha notato la parete appena “decorata” e ha controllato due ragazzi (uno dei due era già noto alle forze dell’ordine). Uno dei due aveva in tasca un grosso pennarello e alla fine ha ammeso di essere autore dei disegni.

Sempre durante una scorta a bordo treno, gli agenti della Polfer di Varese hanno controllato un 36enne italiano, che ha subito mostrato segni di nervosismo. Dalla verifica in banca dati, è saltato fuori che l’uomo aveva precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti: in tasca aveva undici banconote da euro 100, una banconota da euro 50, una banconota da euro 10 ed una banconota da euro 5. Sottoposte ad un primo controllo con apposito dispositivo, le banconote da euro 100 e da euro 5 sono risultate false. Pertanto l’uomo è stato denunciato a piede libero, mentre sono in corso ulteriori indagini.

Un altro controllo a bordo treno ha permesso infine l’identificazione di un italiano di anni 27. Aveva in tasca 20,60 g. di marijuana e poi sono comparsi altri 124,28 grammi. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà.