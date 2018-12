Ivo e Anna, il tempo ritrovato con Tigros Drive

E’ arrivata al quinto episodio la miniserie di Tigros che vede protagonisti Ivo e Anna, giovane coppia alle prese con le novità del noto supermercato: questa volta il titolo è “Ivo e Anna: Il tempo ritrovato“.

La quinta puntata, che vede come negli altri casi come regista Francesco Raganato, è ambientata… nella palestra di casa: dove Anna fa i suoi esercizi, mentre fa la spesa.

A ritirarla, in pochi secondi, ci penserà poi Ivo con la sua macchina, in poco tempo e senza rischi di dimenticanze: per questo è più facile dire “#CheBenessere!”

La prossima e ultima puntata sarà on line il 17 dicembre: il titolo sarà “Ivo e Anna, ragazzi di campagna” .

