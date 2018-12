La Openjobmetis attende Torino: di fronte due squadre dalla filosofia opposta

Iniziato con il piede giusto un dicembre di rara intensità agonistica (con le vittorie su Venezia e Larnaca), la Openjobmetis non ha intenzione di rialzare il piede dall’acceleratore in occasione dell’incontro interno di campionato che porterà a Masnago la Fiat Torino.

Domenica 16 (palla a due alle 17,30) all’Enerxenia Arena arriverà la squadra che – quasi incredibilmente – lo scorso anno riuscì a battere per due volte i biancorossi pur finendo fuori dai playoff a differenza della Openjobmetis. E arriverà con la necessità di fare punti, perché nelle prime nove gare di campionato i gialloblu piemontesi hanno raccolto soltanto tre vittorie, bottino che li colloca appena sopra a Trento che è il solitario fanalino di coda della Serie A fino a questo momento.

Una situazione imprevedibile, visti il mercato estivo e il budget a disposizione della Fiat, ma che è maturata in seguito a una lunga serie di incertezze, di variazioni di rotta, di acquisti non utilizzati (vedi Stojanovic, firmato con un triennale e poi ceduto a Cremona senza mai giocare), di americani promossi, bocciati e ripescati… il tutto condito dai guai di salute della leggenda Larry Brown, allenatore dal curriculum infinito (campione NCAA ed NBA, oro olimpico da giocatore) costretto però a un paio di periodi di convalescenza negli States.

All’Enerxenia Arena dunque vedremo impegnate due formazioni dall’andamento e dall’approccio diametralmente opposto: un’Openjobmetis “povera ma bella” e soprattutto unita e coriacea fin dal primo giorno di lavoro estivo e una Fiat spesso farfallona e disunita, munita però di un talento al di sopra della media e di diversi uomini capaci di “giocarsela da soli”. Attenzione però a non commettere l’errore di guardare solo alla classifica: Torino – come detto – lo scorso anno batté due volte i biancorossi e soprattutto ha espugnato Masnago nelle ultime due gare disputate sulle “sacre tavole” del parquet varesino. Un blitz che gente del calibro di Jamil Wilson, del giovanissimo e talentuoso Tony Carr, dell’ex campione NBA James McAdoo (già quel nome non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi trentennali di Varese…) e degli ultimi arrivati Hobson e Moore, omonimo quest’ultimo del playmaker della Openjobmetis e già protagonista in Italia con Pesaro. Una miscela forse difficile da gestire ma che può diventare pericolosa per gli avversari se poi si aggiunge la presenza dei veterani in quota italiana Delfino, Poeta e Cusin.

E Varese? Beh, l’attesa maggiore è quella per Jean Salumu che mercoledì ha applaudito dalla prima fila i nuovi compagni nel monologo contro Larnaca e ora è pronto a scendere in campo con la maglia della Openjobmetis, salvo decisioni diverse da parte di Attilio Caja. Conoscendo il tecnico di Pavia, non è poi così scontato che il belga sarà a referto, vista la prova gagliarda di Bertone in coppa e la (ovvia) maggiore conoscenza di schemi e situazioni da parte dell’argentino. Vero però che ai biancorossi mancherà Ferrero e forse lo stesso Caja avrà bisogno di un giocatore più stazzato come Salumu per dare una mano a rimbalzo e sul versante fisico. La decisione sarà presa sabato sera o addirittura domenica in occasione della rifinitura.

COACH TO COACH

Larry Brown a Torino

Attilio Caja (Openjobmetis Varese): «Torino è squadra di grande talento sia fisico (con McAdoo, Wilson, Jaiteh, Cusin), sia tecnico perché alcuni di loro sono macchine da canestro, possono segnare in tanti modi e sono spesso precisi da lontano. A me però fa particolare paura il gruppo italiano formato da Poeta, Cusin e Delfino, gente che oltre all’aspetto tecnico mette sempre qualcosa in più sul campo e che ha grande esperienza del campionato. La partita è un crocevia importante per il nostro campionato: dovremo fare di tutto per ottenere il risultato e per riuscirci ci servirà una partita di alto livello da parte di tutti i giocatori, si a livello individuale sia di squadra. Idem in attacco: contro una squadra come Torino dovremo “rendere” al massimo nel cinque contro cinque: se la mettiamo sul piano individuale, loro sono superiori. Ma i miei sanno bene queste cose e sono motivati e fiduciosi».

Larry Brown (Fiat Torino): «Abbiamo lavorato in questi giorni per migliorare in quegli aspetti che ancora non ci vedono in linea con le attese, ovvero la difesa, i rimbalzi e i possessi. Ogni palla è determinante e bisogna giocare con tale ottica fin dalla palla a due. La costruzione del gruppo è ancora in corso ma vedo segnali incoraggianti, anche nella voglia di competere per la squadra dei nuovi arrivati. Il basket è uno sport di gruppo e i personalismi non servono se non sono al servizio degli altri».

DIRETTAVN

La partita dell’Enerxenia Arena sarà raccontata, azione dopo azione, nel nostro liveblog dedicato, aperto fin da venerdì sera e ricco – nel pre gara – di notizie, curiosità, statistiche. All’interno anche il sondaggio/pronostico. Per partecipare è sufficiente scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn e #varesetorino su Twitter o Instagram. Per accedere al live CLICCATE QUI.