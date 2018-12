La piccola fiammiferaia debutta al MIV. Tra gli interpreti Silvio Raffo

Debutta questa sera, martedì 18 dicembre alle 20 e 30, alla Sala Giove del MIV,il cinema multisala di Varese, “Una fiaba di Hans” video ispirato alla canzone del maestro Riccardo Ceratti, già autore dell’opera rock dedicata a don Lorenzo Milani. Tra gli interpreti anche il poeta Silvio Raffo, grande estimatore dello scrittore danese Hans Christian Andersen autore della fiaba “La piccola fiammiferaia”.



La regia è di Renzo Carnio, il montaggio è di Matteo Carnio, l’assistente alla regia è Nina Di Stasi, per la produzione di Mara Baila, registrazioni e mix “Dischinumericiproject”. Tra gli interpreti, oltre a Raffo e lo stesso Ceratti, c’è la straordinaria Arianna Accardo che interpreta la piccola fiammiferaia. Musiche di Riccardo Ceratti e Alberto Gramolini.

Riccardo Ceratti ha studiato pianoforte al conservatorio statale di Novara, ha scritto musiche di scena per compagnie teatrali, firmato brani per le edizioni Fado (Fabrizio e Dori) e Mursia, ha collaborato con diversi artisti della scena pop italiana, come autore e musicista, firmando nel 1993 un contratto discografico con la Major Dischi Ricordi.