“Lallo Pampam show”: comicità, giocoleria e teatro a Kabum

Tempo di auguri (e bilanci) anche Spazio Kabum, la scuola di circo di Varese dove il brindisi di Natale diventa spettacolo, per il divertimento di grandi e piccini: domenica 23 dicembre alle ore 17 in anteprima la nuova versione del “Lallo Pampam Show” – di e con Lorenzo Marchi – approderà nell’ex capannone di via Guicciardini 114.

In scena l’esilarante rapporto tra un bizzarro personaggio e la sua piccola amica immaginaria. Una pantomima originale, in cui i tempi comici del teatro si mescolano a numeri di giocoleria, equilibrismo e continua interazione con il pubblico.

Come vuole la tradizione dell’arte di strada l’ingresso è libero, l’uscita a cappello.

E poi breve e scanzonata presentazione del bilancio prima del brindisi natalizio per lo scambio d’auguri con l’aperitivo offerto da Kabum a tutti i soci.