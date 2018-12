L’atmosfera di Natale invade Casciago

Un successo “Natale Insieme”, l’iniziativa voluta dalla Proloco di Casciago e realizzata in collaborazione con le associazioni del paese nel parco della Villa Castelbarco, sede del Comune.

Galleria fotografica Il mercatino di Natale di Casciago 4 di 41

Una domenica 2 dicembre di festa, con i mercatini di prodotti tipici e manufatti realizzati dalle mamme e dagli alunni delle scuole e degli asili di Casciago e Morosolo.

A chiudere la giornata il gospel intonato dal coro “The Dreamers”, a donare un tocco di atmosfera natalizia in più ad una giornata organizzata con pazienza e puntualità dalla Proloco, che ha fatto da regia per la buona riuscita della manifestazione grazie alla collaborazione di tante associazioni del territorio: c’è chi ha cucinato, chi ha preparato, chi ha montato le strutture e chi ha portato il materiale, oltre a tutti i volontari che hanno organizzato le diverse, coloratissime, bancarelle. Un mercatino di Natale per cui brindare e guardare al futuro in modo positivo, anche grazie alla consegna delle borse di studio intitolate a Dante Parietti e consegnate dalla Proloco a quattro studenti meritevoli di Casciago.