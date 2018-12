“L’essenza dell’assenza”: dall’osservazione alla pratica

Bambini alla scoperta del dettaglio mancante, o meglio dell’assenza, che conferisce magia alle opere d’arte. Questo il tema scelto per la prossima “Domenica al museo” del MA*GA dedicata ai bambini e intitolata “L’essenza dell’assenza”.

Domenica 9 dicembre alle ore 15 Marta Ferina guiderà i piccoli visitatori ad osservare alcune opere esposte in museo nelle quali l’assenza ha un valore magico e simbolico, come ad esempio nelle foto di Marina Ballo Charmet o nelle opere di Claudio Parmiggiani.

I bambini avranno così l’occasione per riflettere sulle cose che si vedono e quelle che non si vedono e che però ci sono o ci sono state, oppure quelle che non si vedono perchè nascoste.

Nel laboratorio, dopo la visita, prendendo spunto da opere viste in mostra i piccoli potranno sperimentare diverse tecniche artistiche per far comparire immagini dal nulla quasi per magia!

Attività adatta per bambini in età scolare, tra 5 e 10 anni.

Il costo è di € 5 euro a bambino partecipante, l’ingresso in museo è gratuito.

Prenotazioni consigliate entro il venerdì precedente il laboratorio, scrivendo a lab.domenica@museomaga.it.