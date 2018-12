Lorella Carimali ospite al Gadda Rosselli

Lorella Carimali, finalista del Global Teacher Prize 2018 è ospite questo pomeriggio, mercoledì 5 dicembre, all’istituto Gadda Rosselli di Gallarate.

Intervistata dal vicedirettore del nostro giornale, Michele Mancino, la docente parlerà del suo ultimo libro “ La radice quadrata della vita”.

L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà anche un momento di confronto e formazione sulla matematica ma anche sul mondo dell’educazione.

L’appuntamento è per le ore 15 in via De Albertis 3 a Gallarate.