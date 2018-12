MEC Music Party, la festa è in piazza

Aria di festa di Natale per il Mobile Education Center: venerdì 21 dicembre dalle ore 21 alle ore 24 presso la Sala Polivalente (ex Sala Berti) di Cuveglio in piazza G. Marconi (ingresso dalla piazza del Comune) una serata a ingresso gratuito e aperta a tutti, con tanta musica live e dj set.

Si esibiranno sul palco per il MEC Music Party di Cuveglio: Fio de la Serva, X-Matt, Giro Dj e Droonkey. I Fiö de la Serva. Il loro progetto scava dentro le radici della tradizione e della musica Folk italiana ed Europea, reinterpretata in tipica salsa power folk per regalare uno show unico, ben amalgamato, ricco di contenuti e divertimento. X-matt, giovane rapper della Valcuvia, molto conosciuto ed apprezzato dai ragazzi della Valle.

Giro Dj, giovane promessa che si sta facendo strada nelle discoteche della Provincia. Droonkey, band che seleziona brani standard jazz e funk per rielaborarli in versione propria in modo da farli risultare oltre che “nuovi” anche abbastanza psichedelici.

Mobile Education Center ( M.E.C.) è un progetto che si è proposto come opportunità concreta per i giovani della Valcuvia di fare “esperienza” in contesi laboratoriali ma non solo.

“M.E.C. è la naturale prosecuzione del progetto di educativa territoriale attivo dal 2007 in diversi Comuni della Valcuvia e che nel corso degli anni ha offerto molte occasioni di aggregazione e formazione sia a ragazzi che ad adulti del territorio tramite: laboratori, educativa di strada, orientamento nella ricerca del lavoro, attivazione di tirocini, eventi, tavoli di confronto con referenti del territorio, consulenze e supervisioni a volontari. L’equipe è composta da educatori professionali e pedagogisti della Coop. Soc. Naturart: Massimiliano Potenzoni, Eugenio Silei, Claudia Colombo e Andrea Maldera. L’equipe è molto soddisfatta dell’attivazione del territorio nell’organizzazione di questo evento che ha coinvolti tantissimi giovani e adulti (politici, volontari, assistenti sociali, forze

dell’ordine…) senza i quali questa serata non sarebbe stata possibile.” ( Massimiliano Potenzoni- Coordinatore del progetto). Per info: tel. 392 9610911.

L’evento è organizzato all’interno del progetto M.E.C. (Mobile Education Centre) promosso da I.s.pe. Valli del Verbano, dai Comuni di Cuveglio, Cuvio, Ferrera di Varese, Casalzuigno e Rancio Valcuvia, gestito dalla Cooperativa Sociale NATURart.

MEC Music Party è organizzato in collaborazione con la Proloco di Cuvio,ì la Cooperativa Sociale BOSCO VERDE ONLUS e altri gruppi giovanili informali della Valcuvia che da anni contribuiscono all’organizzazione del GreenVolley MusicValcuvia.

Durante tutta la serata, sarà attivo il SERVIZIO BUS NAVETTA GRATUITO dalle 20.30 ogni 45 minuti. Fermate BUS1: Casalzuigno (Chiesa, via Libertà) – Casalzuigno (Blu Bar) – Vergobbio (piazzetta centro) – Cuvio (piazza della chiesa) – Cuvio (Carabinieri) – Cuveglio (piazza mercato) [e ritorno]. Fermate BUS2: Ferrera (Comune) – Rancio (dietro al Comune) – Cantevria (via F.lli Ratti) – Cuveglio (piazza mercato) [e ritorno].