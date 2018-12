Monti: “Da Regione 350 mila euro per piccoli Comuni”

«Oltre 350mila euro per la manutenzione urgente nei piccoli comuni, messi a disposizione da Regione Lombardia. Il segno tangibile dell’interesse e dell’attenzione che continuiamo a dimostrare, nei fatti e non solo a parole, di tutti i territori della nostra regione».

Così Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega, che annuncia gli stanziamenti che Regione Lombardia ha previsto per i piccoli comuni della provincia di Varese.

«Il nostro territorio porterà a casa esattamente 351.533,38 euro – spiega Monti – suddivisi per dieci enti locali. Si tratta di 40mila euro a testa per Agra, Barasso, Brenta, Brezzo di Bedero, Cremenaga e Maccagno con Pino e Veddasca, 39.600 euro per Cunardo, 37.055,38 euro per Castelseprio, 22.800 euro per Castelveccana e 12.078 euro per Sangiano».

«Cifre importanti per effettuare opere di manutenzione urgente nei nostri comuni, una delle numerose azioni di sostegno alle realtà locali e ai cittadini lombardi che Regione non fa mai mancare» conclude il Consigliere Monti.