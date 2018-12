Il presepe della pediatria in mostra al Pirellone

I bambini della Pediatria dell’Ospedale Del Ponte e i volontari della fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus, hanno realizzato un presepe, aderendo all’iniziativa “Realizza il tuo presepe”, proposta dall‘Assessorato alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia, guidato da Stefano Bolognini , e promossa da Assogiocattoli.



La caposala della Pediatria Maria Pia Paganelli, un giorno ha portato in sala giochi un bel pacco contenente alcuni componenti per costruire un presepe. Bambini e volontari si sono messi subito all’opera. Hanno usato solo in parte il kit fornito, per dare sfogo a tutta la loro creatività. Hanno aggiunto molta fantasia, colore, materiale sanitario e di riciclo, ma soprattutto ci hanno messo tanto entusiasmo.

Il risultato? Un allegro presepe che è stato poi ritirato da un funzionario di Regione Lombardia ed è ora in bella mostra al palazzo regionale al Belvedere del 39mo piano.



Va riconosciuto il merito ai tre progettisti dell’opera, tre ragazzini di 12 e 13 anni, Alessandro, Wiam e Caterina che hanno ideato il presepe mettendo poi al lavoro i volontari ed i genitori. Con gli abbassalingua è stata costruita la culla di Gesù Bambino, mentre con la colla a caldo è stato creato un ruscello e dai rotoli di carta igienica sono nati i vari personaggi, ai quali i genitori hanno cucito addosso i vestiti.

Un lavoro di squadra che è stato premiato perchè ora il presepe è in luogo istituzionale importante, dove è possibile vederlo tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 fino al 6 gennaio.

Una bella soddisfazione per tutto il reparto e per Il Ponte del Sorriso che, ogni giorno aiuta i bambini a guarire giocando.