Il presepe delle Motte sulla Rotonda del Marinaio

In questi giorni Luino vive in modo speciale l’atmosfera natalizia grazie ai presepi e alle luci che animano la Città. Come da tradizione, stamane i bimbi della scuola elementare della frazione Motte di Luino hanno inaugurato il loro bellissimo presepe alla Rotonda del Marinaio.

Questa creazione in legno è stata realizzata dai bambini e genitori. Gli alunni hanno declamato la poesia ‘La buona novella’ del poeta Fanciulli a cui è dedicata la scuola ed hanno intonato canti natalizi accogliendo il Vice Sindaco Alessandro Casali- in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale – che si è complimentato con la scuola, presente sulla Rotonda, tanto cara a Piero Chiara, come da tradizione, con questo segno natalizio.