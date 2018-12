Da Regione altri 2 milioni per i piccoli comuni

Regione Lombardia, su proposta dell’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha assegnato ulteriori 2 milioni di euro ai Comuni lombardi con popolazione fino ai 5 mila abitanti e le Unioni dei Comuni, per interventi di manutenzione urgente del territorio, finalizzati alla difesa del suolo, alla sostenibilità energetica, alla sicurezza dei cittadini, al mantenimento di strutture e infrastrutture pubbliche e alla riqualificazione dei beni artistici, culturali e paesaggistici (di repertorio l’immagine della chiesa di un piccolo comune varesino).

UNA DOTAZIONE PER SODDISFARE IN TOTALE 249 COMUNI – “Lo avevo annunciato e così è stato: questi ulteriori 2 milioni a disposizione, che si aggiungono ai 7 milioni già stanziati per un totale di 9 milioni complessivi – ha commentato l’assessore Sertori – permettono di ampliare la graduatoria dei Comuni finanziati da 194 a 249”.

FORTE ATTENZIONE A REALTÀ MONTANE – Su un totale di 621 domande presentate, ben 328 provengono da Comuni montani. “Un dato – ha sottolineato Sertori – che la dice lunga sui bisogni e sulle

necessità di manutenzione urgente che tali realtà riscontrano.

L’impegno di Regione Lombardia al sostegno finanziario dei piccoli Comuni montani e di pianura – ha concluso Sertori – sarà sempre massimo e non verrà mai meno l’attenzione nei confronti di questi territori tanto belli quanto fragili”.

FINANZIATO IL 40% DELLE DOMANDE AMMESSE – Il bando, avviato il 19 settembre 2018, e inizialmente dotato di 2 milioni di euro, poi integrati sino a 7 a fine novembre, ha visto un’ampia

adesione da parte dei piccoli Comuni lombardi. “Sono molto soddisfatto del successo ottenuto da questa misura promossa dal mio assessorato – ha aggiunto Sertori-. L’incremento di ulteriori risorse, già disponibili nel 2018, ci ha permesso di soddisfare un numero maggiore di soggetti beneficiari che si

sono posizionati utilmente in graduatoria, innalzando la percentuale da 32% al 40% delle richieste pervenute”.

GRADUATORIA VALIDA PER 12 MESI – La graduatoria degli interventi ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse, resterà comunque valida per i prossimi 12 mesi, quindi l’intera annualità 2019.

RIPARTIZIONE DEL NUOVO FINANZIAMENTO PER PROVINCIA – Con

l’incremento delle risorse è stato possibile finanziare 17 piccoli Comuni in più in provincia di Bergamo (per un totale di 52), 10 piccoli Comuni in più in provincia di Brescia (per un totale di 44), 5 piccoli Comuni in più in provincia di Como (per un totale di 29), 1 Comune in più in quella di Cremona (Trescore Cremasco per un totale di 11), 3 piccoli Comuni in più in provincia di Lecco (per un totale di 17), 1 piccolo Comune in

più in provincia di Pavia (Dorno, per un totale di 31), 9 piccoli Comuni in più in provincia di Sondrio (per un totale di 32) e 9 piccoli Comuni in più in quella di Varese (per un totale di 19). Ad essi si vanno ad aggiungere i già finanziati due piccoli Comuni di Città Metropolitana di Milano, 9 della provincia di Lodi, 1 Comune della provincia di Monza e Brianza e 2 di Mantova.

IN PROVINCIA DI VARESE FINANZIATI 9 NUOVI PICCOLI COMUNI – Sono

9 i piccoli Comuni in provincia di Varese, ammessi al nuovo finanziamento, ossia Bedero Valcuvia, Porto Ceresio, Arsago, Brissago Valtravagliata, Castello Cabiaglio, Grantola, Cassano Valcuvia, Rancio Valcuvia, Lonate Ceppino.