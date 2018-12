Stop alla pubblicità selvaggia, Busto vara il piano generale

Il Consiglio Comunale di Busto Arsizio ha approvato ieri sera, lunedì, il piano degli impianti pubblicitari in città. Per la prima volta la città si dota di uno strumento che delimiti con precisione gli spazi pubblicitari e metta fine a metodologie anche selvagge di comunicazione lungo le strade cittadine.

Il Piano si pone come obiettivo quello di definire le modalità di installazione dell’impiantistica pubblicitaria, compatibili con il contesto urbano e con l’ambiente; stabilire regole certe e chiare finalizzate ad una efficace gestione degli impianti; garantire la tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale del territorio comunale.

Il Piano Generale indica le aree nelle quali è consentita o interdetta la collocazione di ciascun tipo di impianto pubblicitario, definendo le caratteristiche dei supporti pubblicitari e stabilendo le condizioni necessarie al corretto posizionamento degli stessi.

Così ha commentato l’approvazione il sindaco Emanuele Antonelli: «I miei più sinceri complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per mesi affinché la Città di Busto Arsizio avesse, per la prima volta, un Piano con regole chiare, precise e puntuali della gestione degli Impianti Pubblicitari. Un piano fondamentale per rendere la nostra città più bella e ordinata».

