Uccise il vicino con sette colpi di pistola, arrestato a Malpensa

Il 21 settembre del 2012 aveva ucciso il vicino di casa con sette colpi di pistola, per poi fuggire. È stato arrestato nella giornata di mercoledì dalla Polizia di Frontiera di Malpensa.

Protagonista è un 39enne georgiano, arrivato all’aeroporto di Milano con un volo da Baku, in Azerbaijan. Aveva un passaporto georgiano valido ma la mancanza di elementi di sicurezza su alcune pagine ha consentito alla Polizia di capire che qualcosa non andava.

Dall’analisi delle impronte digitali è venuto fuori che si trattava di I.M., ricercato con mandato internazionale emesso nel 2015 dal tribunale di Makhachkala, in Russia. È accusato di omicidio aggravato in concorso, per l’episodio avvenuto appunto nel 2012, nella città del Daghestan, considerato uno dei posti più pericolosi al mondo, tra violenza politica, terrorismo, repressione.

Portato in carcere a Busto, è stato processato per direttissima e condannato a due anni, per possesso di documento falso, l’episodio appunto avvenuto in territorio italiano. Tecnicamente la pena è sospesa, ma ovviamente l’uomo è stato riportato subito in carcere a Busto, in attesa dell’udienza per l’estradizione verso la Russia, su cui ha competenza la Corte d’Appello (in questo caso quella di Milano).