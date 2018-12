Un concerto di Natale per la chiesa di Abbiate

La Chiesa San Pietro e Paolo di Abbiate Guazzone ha bisogno di un restauro strutturale e artistico. Per questo è nato da pochi giorni il Comitato per la chiesa di Abbiate che, tramite alcune iniziative, avrà il compito di raccogliere i fondi necessari all’attuazione dei lavori. Tra queste iniziative vi è anche il concerto di Natale in programma proprio nella chiesa di Abbiate il 23 dicembre, alle 16. Un concerto Gospel e Spiritual, con protagonista l’Associazione Culturale Nuova Aurora di Bollate.

Il Concerto comprende brani in lingua (tedesca, inglese e francese) della tradizione natalizia e spiritual sulla nascita di Gesù. Ci sono inoltre alcuni brani di musica leggera con testi molto significativi dal punto di vista spirituale. I brani verranno eseguiti prevalentemente a cappella. Per alcuni di essi saremo accompagnati dalla musica di tastiere, percussioni e cornamuse scozzesi.

Il Gruppo Corale dell’Aurora è parte dell’Associazione Cultuale Nuova Aurora, dedita ad attività musicale – canora – vocale senza fini di lucro. È un coro amatoriale nato a Cassina Nuova di Bollate (MI) nel 1996. È diretto da Sonia Brioschi di estrazione pianistica, che si è avviata alla direzione corale dopo aver frequentato i corsi della docente Susan Lovegrove presso il CEMB di Milano. Il repertorio musicale si compone prevalentemente di brani Spiritual, eseguiti per la maggior parte a cappella. Composto da 30 elementi si dedica all’approfondimento ed alla diffusione della cultura musicale, collaborando con istituzioni, musicisti ed altri gruppi corali.