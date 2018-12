Varese, serve ripartire ma la Sestese è agguerrita

Il Varese non vince da tre turni. Troppo per una squadra che punta ai piani alti dell’Eccellenza. Domenica 2 dicembre (ore 14.30) i biancorossi cercheranno di ritrovare il sorriso al “Franco Ossola”.

Di fronte alla squadra di mister Manuele Domenicali ci sarà però una Sestese sbarazzina e che passa un ottimo momento di forma. Se si aggiungono i tanti ex biancorossi che arriveranno da avversari a Masnago, ecco che la sfida assume ottimi presupposti.

In casa biancorossa saranno ancora assenti il portiere Antonino Calandra e l’attaccante Lorenzo Lercara. Possibile invece l’inserimento dal primo minuto di Orlando Urbano, che magari non ha ancora la migliore forma fisica, ma porterebbe alla squadra tutta la sua esperienza. A centrocampo dovrebbe tornare tra i titolari Etchegoyen, mentre in avanti i certi del posto dovrebbero essere capitan Camara e Scaramuzza.

La Sestese attualmente, con 21 punti è avanti al Varese in classifica. In panchina siede Pierluigi Gennari, quasi dieci anni nel settore giovanile biancorosso e alla prima esperienza alla guida di una prima squadra. Anche in rosa sono tanti i calciatori che hanno un passato nella città giardino: tra i più in vista il portiere Jacopo Catanese e il difensore Andrea Azzolin, protagonista tre anni fa della vittoria dell’Eccellenza con mister Giuliano Melosi.

