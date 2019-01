Amici di Ron, vince la poetessa Tiziana Monari

La quinta edizione del Premio Poetico degli Amici di Ron si è conclusa nella splendida cornice milanese di Palazzo Parigi, con 697 iscritti e oltre 400 presenti. La Sala dei Giardini ha accolto i poeti e gli artisti da tutta Italia e acclamato la vincitrice assoluta, la poetessa Tiziana Monari. L’evento è stato presentato dall’attore Luca Forlani. Il pomeriggio di domenica 27 gennaio è iniziato con l’arrivo di una limousine bianca con Tiziana Monari… e si è respirata l’atmosfera delle grandi occasioni.

In contrapposizione alla contemporaneità spesso “povera di stile”, si sono preferiti gli antichi arredi, marmi e legni pregiati di Palazzo Parigi – hotel 5 stelle lusso, arricchito da decorazioni floreali curate da Steflor. Il Presidente della giuria per la sezione Poesia inedita, Rodolfo Vettorello ha consegnato il premio (targa e viaggio a Londra) a Monari. Serena Manzone vince nella sezione videopoesia, Giovanni Ronzoni nel verbo-immagine, Stefania Vairelli nel monologo teatrale e Mia Secundo conquista lo scalino più alto del podio nella prima edizione del Premio Musicale. Premi speciali alla carriera conferiti a: Francesco D’Episcopo, Angioletta Masiero, Sara Rodolao e Serena Siniscalco. Premio speciale per la Responsabilità Sociale a Angelo Lino Murtas.

“L. Ron Hubbard – ha esordito Renato Ongania presidente del premio e direttore dell’ufficio delle relazioni pubbliche personali di L. Ron Hubbard per l’Italia – è stato uno dei più apprezzati scrittori statunitensi, ne sono prova i 19 best-seller del New York Times e oltre 250 milioni di copie delle sue opere in circolazione, rendendolo lo scrittore più pubblicato di sempre. Nel corso della sua lunga carriera (1911-1986) ha avuto a cuore il destino degli scrittori tanto da impegnarsi in prima persona per promuovere gli inediti, gli emergenti e aiutarli. ‘Giorno per giorno, postulando le nuove realtà del futuro, l’artista realizza una rivoluzione pacifica’ scrive Hubbard, grazie a tutti voi rendiamo questa rivoluzione pacifica più concreta”.

Donatella Rampado, scrittrice e presidente del comitato scientifico-letterario del Premio, prima di presentare ha illustrato l’ultima edizione su carta dell’antologia della collana legata al premio, curata degli Amici di Ron, titolo: “Vivo sul pianeta terra”, tiratura 500 copie che rende onore agli artisti premiati durante la scorsa edizione.

Il premio ha richiamato la partecipazione di poeti da tutta Italia come dimostra l’elenco dei vincitori:

Tiziana Monari (Prato) con l’opera “Mi vida” si aggiudica il primo premio della sezione Poesia Inedita.

Secondo classificato Candido Meardi, terzo classificato Francesco D’Andrea e quarti classificati: Maria Ebe Argenti, Dario Marelli, Floredana De Felicibus. Menzione di merito Maria Gabriella Conti.

Serena Manzone (Agrigento), con l’opera “Un sorso di vita” si aggiudica il primo premio della sezione Videopoesia.

Terzo classificato Giovanni Ronzoni. Menzione di merito Maria Gabriella Conti.

Giovanni Ronzoni (Lissone), con l’opera “Anime” si aggiudica il primo premio della sezione Verbo Immagine.

Secondo classificato Francesco Aprile, terzo classificato Ruggero Maggi.

Stefania Vairelli (Pavia), con l’opera dal titolo “Piove” si aggiudica il primo premio della sezione Teatro.

Mia Secundo (Monopoli), con l’opera “Medley” si aggiudica il primo premio della sezione Musica.

Secondo classificato Valter Gerbi (Legend) e terzo classificato Francesco Caramia (Mustacchi Bros.). Menzione di merito per Ernesto Mele (Enny)

