Una biblioteca a misura di bambini (e di mamme)

Il piacere di un libro da scegliere con calma. Magari da sfogliare o da leggere anche in biblioteca in compagnia dell’ultimo arrivato della famiglia: se serve c’è anche il fasciatoio, in uno spazio apposta pensato per le esigenze dei più piccoli. Addirittura è possibile allattare in un comodo angolo dedicato alle mamme.

L’INIZIATIVA – È quanto succede alla biblioteca di Cocquio Trevisago, che da tempo sta vivendo una sua rinascita per via delle tante iniziative rivolte ai bambini.

Sabato 12 gennaio alle ore 10.30 si terrà infatti un incontro pensato per genitori e bambini dai 3 ai 7 anni: presso la struttura di via Motto dei Grilli la scrittrice e psicologa Alessandra Avanzi presenterà due libri per l’infanzia, intitolati “Appiccichino” e “Lara, Mara e Sara”, e durante la presentazione i bambini saranno intrattenuti dall’illustratrice Anna Tempra Gabbiati con un laboratorio.

E’ consigliato comunicare alla biblioteca la propria adesione (tel. 0332975018, lunedì chiuso).

I NUOVI SERVIZI – La biblioteca, come si accennava, è stata oggetto di alcuni investimenti durante lo scorso anno, sia relativamente agli arredi che al materiale di supporto informatico. È stato inoltre creato anche un angolo per le neo mamme, che troveranno un fasciatoio e una poltrona per l’allattamento.

«La biblioteca ora è davvero un luogo accogliente, dove poter “fare cultura” insieme! – spiega Sara Fastame

Assessore alle Politiche Sociali, e alla Cultura e Comunicazione – . E proprio in quest’ottica vi presento un nuovo progetto: un calendario di incontri con scrittori, che presenteranno i loro libri su argomenti che spaziano dalla Giornata della Memoria al giallo al romanzo rosa, cercando di accontentare i gusti di tutti».

LA BIBLIOTECA – Presso la biblioteca è stata creata la sezione “Libri in regalo”, divisa per argomenti, anche in lingua straniera, che i cittadini possono ritirare senza obbligo di riconsegna. Si tratta di libri ricevuti in regalo, e che non possono venir inseriti nel circuito dei prestiti. Sono attive una serie di iniziative culturali come “Cocquio Corsi” che propongono lezioni su tematiche teoriche, pratiche, per bambini e sportive.

Sono attivi gruppi di lettura e periodicamente i bambini delle vicine scuole elementari fanno visita alla biblioteca, per scegliere un libro. Tutto questo grazie anche al lavoro di molti volontari.

I NUMERI – Numero volumi: oltre 15.000. Prestiti: la media è di circa 4500 prestiti/anno

Biblioteca comunale “Edoardo Gallico”

Contrada Motto dei Grilli, 30, 21034 Cocquio-Trevisago VA

Contatto telefonico: 0332.975018