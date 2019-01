Biglietti a 10 euro e pullman: i tifosi Uyba si preparano per Verona

È già tempo di pensare (anche) alle Final Four di Coppa Italia per le ragazze della Unet Busto Arsizio, che il 2-3 febbraio all’AGSM Forum di Verona contenderanno la vittoria della “coccarda” (semifinale sabato 2 contro Novara, poi eventualmente si vedrà…) e che verranno supportate anche dagli innumerevoli tifosi che stanno organizzando una trasferta che si preannuncia “di massa”.

Grazie all’organizzatore Mastergroup Sport e a Lega Volley Femminile Serie A, la società di Viale Gabardi mette a disposizione dei suoi sostenitori biglietti per la partita di sabato 3 febbraio, al prezzo speciale di 10 euro, validi per la tribuna non numerata. Per acquistare questi tagliandi è sufficiente recarsi alle casse del Palayamamay giovedì 24 gennaio, in occasione del match di Cev Cup contro Graz, dalle ore 19. Per chi invece volesse acquistare biglietti per altri settori, la prevendita è ufficialmente aperta.

I tifosi organizzati – gli “Amici delle Farfalle” – stanno invece organizzando i pullman con partenza unica fissata alle ore 14 da Busto Arsizio. Il primo mezzo è già andato esaurito, quindi ci sarà almeno un secondo bus a disposizione. Il costo del biglietto è di 20 euro per gli iscritti AdF, 25 euro per i non iscritti e 5 euro per gli Under14 (accompagnati). Le prenotazioni devono essere effettuate tassativamente entro domenica 27 gennaio e la quota saldata entro mercoledì 30.

Per prenotare o per avere maggiori informazioni, è possibile chiamare i numeri 346 3259671 (Enrico), 349 7125675 (Emanuele), 349 2964127 (Elena), oppure mandare un messaggio privato su Facebook ad Enrico Brignoli, Emanuele Macchi oppure Elena Etossi. Infine è possibile mandare una e-mail all’indirizzo trasferte@amicidellefarfalle.it.

MA PRIMA C’È LA CEV

Prima di tutto però, la squadra di coach Mencarelli dovrà scendere in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Cev Cup. Giovedì sera, 24 gennaio (ore 20,30), le Farfalle ospiteranno le austriache dell’UVC Graz già ampiamente sconfitte nel match di andata per 3-0 con larghi parziali a favore delle biancorosse (QUI l’articolo).

Passaggio del turno (quasi) scontato per Piani e compagne che dovranno vincere due set per garantirsi l’accesso al turno successivo. Possibile che Mencarelli ricorra a un certo turnover, dando spazio anche a chi solitamente gioca di meno. Domenica 27 invece la Unet EWork osserverà il proprio turno di riposo nel campionato di Serie A1.