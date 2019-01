Campo nomadi: Saronno annuncia la vendita del terreno nel 2019

Il Comune di Saronno venderà il terreno accanto al campo nomadi di via Deledda dove si trovano le quattro piazzole del cui spostamento di parla dalla scorsa primavera. La decisione è inserita all’interno del Dup presentato nell’ultimo consiglio comunale e rappresenta la prima notizia precisa sulle scelte dell’Amministrazione sulla vicenda.

Tutto è iniziato la primavera scorsa quando in consiglio comunale la maggioranza saronnese ha votato un provvedimento per lo spostamento delle quattro piazzole del campo nomadi situate lungo il torrente Lura in una piccola area verde al confine con Gerenzano. Immediata la mobilitazione del quartiere residenziale, che adduce problemi legati alla viabilità e alla sicurezza visto che l’area si trova a ridosso della linea ferroviaria. E’ stato formato un comitato, raccolte oltre 500 firme e di fronte alla mancanza di risposte precise dall’Amministrazione è arrivato un ricorso al Tar.

L’ultimo intervento del Comune in materia risale all’autunno quando l’assessore all’Urbanistica Lucia Castelli ha incontrato i residenti e il primo cittadino Alessandro Fagioli ha dichiarato di essere all’opera per «trovare degli alloggi per i nomadi che sono cittadini saronnesi a tutti gli effetti». L‘inserimento della vendita nel Dup già nel 2019, con un introito di 100 mila euro, rappresenta una novità e la dimostrazione che l’Amministrazione è intenzionata a procedere con l’eliminazione delle piazzole.