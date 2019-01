Cineforum al convento dei Frati Cappuccini, c’è “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”

Venerdì 25 gennaio, presso il convento dei Frati Cappuccini di Varese (Viale Borri-109), alle ore 21, verrà proiettato il film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, per la regia di Martin McDonagh (2017, Gran Bretagna USA – 115 minuti).

Il film

A Ebbing (nome fittizio), sperduto paese nell’altrettanto sperduto stato del Missouri, la giovane Angela è stata stuprata e uccisa barbaramente. La madre da mesi chiede giustizia ricevendone in cambio solo la tiepida indifferenza del paese, contrassegnato da gente razzista, ignorante, violenta. Con le dovute eccezioni. Convinta che la polizia, poiché il fatto di sangue accaduto a una modesta e ininfluente famiglia, non ha fatto abbastanza per scoprire l’assassino, o gli assassini, ingaggia una personale battaglia contro tutto e tutti. Una storia di dolore profondo senza apparente redenzione. Un film duro che colpisce per i suoi profondi risvolti umani.