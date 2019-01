Citomegalovirus: il batterio pericoloso per la donna incinta

Il prossimo 25 gennaio, nel Centro Congressi di Villa Cagnola a Gazzada, si svolgerà un congresso, organizzato dall’ASST dei Sette laghi e con responsabile scientifico la dott.ssa Eliana Cristofari, Responsabile dell’Audiovestibologia varesina, dedicato al rapporto tra sordità e Citomegalovirus.

Il Citomegalovirus, in siglia CMV, è un agente patogeno noto soprattutto alle donne gravide, dal momento che la positività al CMV è uno dei controlli a cui spesso ci si sottopone in gravidanza: questo virus, infatti, normalmente quasi insignificante, diventa invece pericolossissimo se contratto durante la gestazione o nelle prime settimane di vita di un neonato, perché è causa di gravissime malformazioni e patologie, tra le quali molto frequente è proprio la sordità.

«L’infezione da Citomegalovirus rappresenta una delle cause più frequenti di sordità nei bambini. – spiega la dott.ssa Cristofari – Il convegno vedrà protagonisti per la prima volta i rappresentanti delle Società Scientifiche Italiane di Virologia, Pediatria, Neonatologia, Ginecologia, Radiologia e Audiologia per un confronto trans disciplinare sulle attuali strategie diagnostico-terapeutiche. Il convegno sarà aperto anche a liberi uditori per diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce».