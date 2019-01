Psicologia quotidiana: una conferenza sugli attacchi di panico

Primo appuntamento del 2019 per il ciclo di incontri “Sensibilità comuni: discorsi di psicologia“, organizzato dalla Cooperativa sociale Totem nello spazio lo spazio Grotta di via Vergani 1, a Varese.

“L’obiettivo del ciclo di incontri – spiegano gli organizzatori – è quello di condividere una sensibilità psicologica attenta e utile alla vita quotidiana, alle sue urgenze e alle sue richieste”. Si tratta dunque di temi che possono riguardare tutti, spiegati con un approccio scientifico da professionisti del settore, ma con un linguaggio chiaro e comprensibile.

Giovedì 24 gennaio alle 19, lo psichiatra e psicoterapeuta Gianni Francesetti sarà il relatore della conferenza sul tema “Attacchi di panico – tra esperienza clinica, neuroscienze affettive e l’insostenibile leggerezza della postmodernità”.

Psichiatra, psicoterapeuta, autore internazionale e membro del New York Institute for Gestalt Therapy, Past President dell’European Association for Gestalt Therapy e Past President della FIAP, la Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia, Gianni Francesetti è autore del libro “Attacchi di panico e postmodernità. La psicoterapia della Gestalt fra clinica e società” e “L’altro irraggiungibile. La psicoterapia della Gestalt con le esperienze depressive” edito da Franco Angeli.

La conferenza è ad ingresso libero, ma è necessaria una conferma di partecipazione via mail all’indirizzo: cooptotem@cooptotem.it oppure telefonando al numero 0332 331050.