Cortisonici, le primarie vinte dal Venezuela. Ora è tempo di trailer

Sono due i vincitori delle Primarie di Cortisonici, che si sono tenute sabato 19 gennaio presso le Cantine Coopuf: il pubblico ha espresso preferenza a pieni voti per il corto venezuelano Lucy, di Roberto Gutierrez. Al secondo posto Broccoli di Ivan Sáinz-Pardo, Germania. Due lavori ironici, votati dal pubblico in sala, entrano così nella selezione ufficiale del Concorso Internazionale della XVI edizione, che sarà a Varese dal 9 al 13 aprile 2019.

E dopo le Primarie si inizia ad entrare nel clima del festival: come ogni edizione che si rispetti, anche per quella del 2019 Cortisonici affida il lancio della manifestazione a un trailer ufficiale, che come sempre riserva molte sorprese.

A girare il trailer sarà una vecchia conoscenza del festival: Nicola Piovesan, vincitore nel 2011 del premio del pubblico con “Il Garibaldi senza barba”. Le riprese del trailer sono previste il 26 e 27 gennaio nel centro di Varese, e già trapelano le prime indiscrezioni: si tratta di un horror, anticipazione del tema che caratterizzerà il Focus 2019, con un’ambientazione anni Settanta.

Tutte le informazioni del festival e gli aggiornamenti sono sul sito web www.cortisonici.org.

Credits:

Nicola Piovesan nasce a Venezia il 1 aprile 1979. Nel 1999 si trasferisce a Bologna, dove si laurea in DAMS-cinema nel 2004. Comincia a girare cortometraggi nell’autunno del 2001 e a venir proiettato in vari festival, vincendo -ad oggi- oltre sessanta premi in centinaia di festival internazionali (incluso il Nastro d’Argento per il miglior corto d’animazione nel 2017). Nell’autunno del 2011 si trasferisce a Helsinki, Finlandia, e nell’estate del 2013 a Tallinn, Estonia, dove tuttora vive, collaborando come freelance in ambito video e multimediale con clienti in tutto il mondo.

Link utili:

Sito web Nicola Piovesan > http://www.chaosmonger.com

Il Garibaldi senza barba > https://www.youtube.com/watch?v=DrxFmJFcMx0&feature=youtu.be