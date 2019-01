Digital Camp lancia un corso per il giornalismo

Avvicinarsi al giornalismo da protagonista è possibile e ancora molto interessante. Si tratta di un settore che vive un periodo di trasformazione vertiginoso e che è cambiato radicalmente e se vorresti metterti alla prova il corso “Digital Camp” che proponiamo fa per te.

L’informazione è un’attività fondamentale per ognuno di noi. Il giornalismo è una professione che permette di stare dentro le cose, le storie, i territori conoscendo e vivendo una passione.

La terza edizione di Digital camp è dedicata proprio alla formazione pratica e teorica di chi vuole provare ad entrare nel mondo dei media.

Digital camp è un progetto di Varesenews e questo è garanzia di conoscenza perché il giornale ha 21 anni di esperienza e lavoro sul campo e la sua redazione ha tutte le competenze professionali necessarie.

Il corso è intensivo e si svolge in tre settimane di impegno tra incontri teorici e attività di laboratorio. Non faremo solo teoria, ma molta pratica per arrivare ad un primo grado di autonomia. Per tutti i partecipanti è previsto un periodo di tirocinio e per alcuni la possibilità di avviare una concreta collaborazione.

I materiali prodotti durante il corso verranno valutati dai giornalisti e docenti e potranno essere pubblicati su Varesenews.

Il corso è rivolto a giovani fino ai 26 anni. Le selezioni per gli otto posti previsti saranno effettuate dal direttore e da alcuni giornalisti della redazione.

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura, o una semplice manifestazione di interesse, entro il 20 gennaio. Entro una settimana vi daremo una risposta. Il corso inizierà l’11 febbraio e si terrà a Gazzada Schianno.

SEI INTERESSATA/O? CONTATTACI QUI

Al corso prenderanno parte come docenti, oltre ai giornalisti di Varesenews, esperti del settore. L’elenco delle docenze sarà pubblicato prossimamente sul sito di Digital camp.

Il costo del corso è di 300 euro.