In duecento a ballare la zumba per Varese per l’Oncologia

Varese per l’Oncologia ha fatto bingo: duecento partecipanti alla zumba di beneficenza a sostegno della cura e delle ricerca sul fronte delle lotta ai tumori. Un dono ai servizi oncologici dell’azienda ospedaliera di Varese.

La manifestazione si è svolta nella palestra del liceo scientifico ed è stata organizzata da un gruppo di zumbere, guidata dalla maestra Cecilia, che hanno preso a cuore le finalità della Onlus giunta al traguardo dei 15 anni di attività con risultati considerevoli.

Cure domiciliari, trasporti gratuiti per i pazienti fragili, supporto psicologici e di fisioterapia, servizio parrucche rappresentano l’impegno delle Onlus che sta raccogliendo adesioni a un corso di formazione per volontari disposti a donare il loro tempo a chi ha bisogno. Grazie a Varese per l’Oncologia sono sorti a Cittiglio e a Luino day hospital nei quali vengono seguiti malati cui viene risparmiata la trasferta, a volte problematica, all’ospedale di Circolo. Sul palco, dove si esibivano la istruttrici, campeggiava lo slogan che riassume la missione della Onlus: Dona un aiuto a chi aiuta una vita.