Il fuoco, la banda e l’agnesino: a Somma si festeggia Sant’Agnese

I festeggiamenti della patrona della città di Somma Lombardo sant’Agnese sono entrati nel vivo.

Ieri, sabato 19 gennaio, con il corteo delle Confraternite dalla Casa di riposo Bellini verso la Basilica, la consegna dell’Agnesino e l’accensione del cero grande (Cilostar), di quelli piccoli (cilostrini) e della Passera, grossa palla bianca rivestita di bambagia e fiori rossi, simbolo di Sant’Agnese.

Una tradizione che a Somma si rinnova sempre con lo stesso spirito di partecipazione in tutta la città.

Durante la festa l’Agnesino 2019, più importante riconoscimento che ogni anno viene assegnato a un cittadino meritevole di Somma Lombardo, è stato assegnato al dottor Pietro Margaroli.

I prossimi appuntamenti previsti sono domenica 20 gennaio alle ore 10 quando in Basilica ci sarà la messa solenne presieduta da Monsignor Silvano Rossi nel 40esimo di Ordinazione Sacerdotale e alla quale seguirà aperitivo in piazza. Più tardi, alle 16.30, sempre in Basilica ci sarà il concerto con il coro e l’orchestra “ARS CANTUS” offerto dall’Amministrazione Comunale.

Lunedì 21 gennaio, infine, è prevista la festa Liturgica di Sant’Agnese. Alle 18.30 in Basilica ci sarà la messa per tutti i defunti della parrocchia, presieduta dall’Arcivescovo di Milano Mario Delpini e concelebrata da tutti i Sacerdoti del Decanato di Somma Lombardo e da quelli che hanno svolto il loro ministero nella comunità sommese (con la presenza della banda la Cittadina).

