Genitori contro il bullismo

“Bulli si nasce?” è la domanda provocatoria che dà il tiolo all’incontro in programma per la mattina di sabato 19 gennaio alle ore 8.30 nell’Aula magna dell’Istituto comprensivo Iqbal Masih (parcheggio auto in via Gasparotto).

Relatori dell’evento gratuito, rivolto alle mamme e i papà, saranno Angela Lischetti, referente dell’ Ufficio scolastico provinciale di Varese sui temi di cittadinanza e costituzione e il criminologo Franco Posa, esperto in neuroscienze forensi. Si parlerà di bullismo e cyberbullismo dopo aver gustato la ricca colazione offerta dall‘Associazione genitori di Malnate (Agm), Educational team e Felmoka, promotori dell’evento (finanziato da Regione Lombardia), assieme a EduSelfie, Comune di Malnate e Generazioni connesse.