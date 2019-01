Incendio Martica, Astuti: “La giunta finanzi gli interventi necessari”

“Desidero innanzitutto ringraziare i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i volontari dell’Anticendio Boschivo che stanno lavorando senza risparmiarsi da giovedì per spegnere l’incendio. Un grande ringraziamento va anche ai Sindaci, in prima linea come sempre”, ha commentato il consigliere regionale Samuele Astuti.

“Dopo quanto accaduto l’anno scorso al Campo dei Fiori, ora di nuovo. E’ tanto doloroso quanto inconcepibile che accada tutto ciò. Una volta individuati i responsabili andranno applicate pene esemplari. Ora è il momento in cui si richiede alle istituzioni un intervento forte e immediato: in Consiglio avevamo proposto emendamenti al bilancio per aumentare la sicurezza boschiva; ora chiediamo interventi immediati alla Giunta Regionale per supportare dal punto di vista finanziario gli interventi necessari”.

Foto di Daniele Venegoni