Intitolato a Ermanno Bazzocchi lo snodo sulla Varesina

Inaugurato il largo, lunga la Varesina, dedicato all’ingegner Emmanno Bazzocchi. La cerimonia è avvenuta domenica mattina alla presenza del vicesindaco, facente funzioni di sindaco, Claudio Ceriani, e degli ex sindaci e oggi parlamentari Dario Galli (oggi viceministro dello Sviluppo Economico) e Stefano Candiani (sosttosegretario al ministero dell’Interno). Sul largo appena inaugurato dal 2004 è stato posizionato l’aereo MB346, progettato proprio da Bazzocchi, tradatese scomparso nel 2005 e progettista dei velivoli prodotti a Venegono Inferiore dall’azienda Macchi (poi diventata Aermacchi, oggi Leonardo).

«Non c’è modo migliore per ricordare l’ingegner Bazzocchi se non sotto la sua creatura – ha dichiarato Candiani prima dello svelamento della targa – Oggi ricordiamo la storia non solo di un uomo ma di un intero territorio, della “Provincia con le Ali”. Ricordo il giorno della posa di quest’aereo in mezzo alla rotonda, con l’ingegnere presente e al lavoro per calcolare l’esatto angolo di decollo. Oggi, con questa targa, ricordiamo un uomo e la sua capacità di essere esempio per gli altri».

Bazzocchi è stato ricordato negli interventi del vicesindaco di Tradate Claudio Ceriani, del viceministro al Lavoro Dario Galli, del generale dell’aviazione Giulio Mainini e della figlia Lucia Bazzocchi come uno dei padri dell’aviazione moderna, progettista di punta della Macchi la cui iniziale compare in tutti i modelli prodotti fino ai primi anni duemila, la “B” dei diversi modelli “MB” prodotti dall’azienda venegonese.

In serata è arrivato anche il commento del gruppo di minoranza del Partito Democratico: «Non c’è modo migliore per ricordare l’ingegnere Bazzocchi se non sotto la sua creatura” ha dichiarato il Sottosegretario dell’Interno Stefano Candiani prima dello svelamento della targa. Peccato che la targa contenga un grossolano errore “Progettista areonautico” invece di “Progettista aeronautico”. Il Partito Democratico chiede che venga immediatamente corretta la targa per rendere giustizia al nostro concittadino Ing. Bazzocchi».