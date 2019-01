La seconda chance Daniele Reali

Perdere il lavoro, di questi tempi, non è un’esperienza facile da affrontare: significa mettersi in discussione, resettare la propria vita, ricominciare da zero.

Non tutti sono in grado di trasformare un’esperienza difficile come questa in un’opportunità per cambiare.

Daniele e alcuni suoi colleghi giornalisti ci sono riusciti. Dopo il fallimento dell’emittente televisiva locale in cui lavoravano, hanno infatti saputo cogliere le opportunità del digitale per dare vita ad un nuovo progetto professionale trasformando un’esperienza difficile come quella della perdita del posto di lavoro in un’occasione di rinnovamento.

Oggi, Daniele e i suoi colleghi raccontano le storie della Maremma, la loro terra, dalle pagine del quotidiano online a cui hanno dato vita: IlGiunco.net.

La storia di Daniele è una delle oltre cinquanta che compongono il film prodotto da Varese web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione ente per lo spettacolo. Una pellicola lunga 75 minuti che affronta il cambiamento attraverso la vita di tante persone che parlano delle proprie esperienze. Un puzzle che con coraggio entra in tanti aspetti senza tralasciare il dolore, la rabbia, la malattia, la morte o fenomeni sociali drammatici come il cyberbullismo. Con questi ci sono tanti momenti anche di leggerezza, bellezza, arte, viaggi, lavoro. Insomma, DigitaLife ha l’ambizione di raccontare lo scorrere della vita con i suoi cambiamenti dovuti all’avvento del Digitale.

LA SERATA DI GROSSETO

Conto alla rovescia per l’arrivo a Grosseto di DigitaLife. L’appuntamento è per mercoledì 30 gennaio, al cinema Multisala Aurelia Antica alle 20. La serata si aprirà con un brindisi e una breve presentazione del progetto e del film e vedrà la partecipazione Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente di Anso, Matteo Rainisio, vicepresidente Anso e Ceo di Edinet (tra i protagonisti del film), Daniele Reali, direttore de IlGiunco.net, Lucilla Materazzi, fotomodella, il collettivo Grosseto Wave.

IL TRAILER