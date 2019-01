Con le ciaspole sulla Cima Medeglia

Domenica 6 gennaio , giorno della Epifania, il CAI Luino propone una bella escursione con le ciaspole in Ticino con meta la Cima Medeglia. Una escursione tranquilla ad anello su tratti di strada forestale e ampi prati .Dalla vetta bellissima vista sul piano di Magadino, il Lago Maggiore, il Camoghé, il Garzirola, la cima dell’Uomo, il pizzo di Claro, il Gesero. Accompagnatore Enrico e Gianni Itinerario: Canedo 840m – monte Matro 1201m -Cima di Medeglia 1260m- Calmagnone -Canedo Tempo ore 4.30 – dislivello 550m – difficoltà WT2

Programma

Ore 8.10 ritrovo presso posteggio porto lido a Luino

Ore 8.15 partenza con mezzi propri per Canedo

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate

Materiale ciaspole, bastoncini, sono inoltre consigliate ARVA e sonda

Pranzo al sacco

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Partecipazione gratuita informazioni presso:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it).

Attenzione in caso di mancanza di neve escursione con gli scarponi. Verificare entro il sabato che precede la gita il sito www.cailuino.it