L’emozione dello sci notturno in Valtellina

Di seguito sono indicate le date del calendario dello sci in notturna e le tariffe nelle principali località.

LIVIGNO

Quando: tutti i giovedì sera a partire dalle ore 20:30 lungo la pista della seggiovia n° 23 del Campo Scuola. Sulla stessa pista, tutti i martedì, show dei maestri di sci alle ore 21:00

Tariffe: lo skipass serale è disponibile al prezzo di € 7; l’accesso è invece libero per i titolari di skipass di durata giornaliera o superiore

BORMIO

Quando: 1 e 15 febbraio, 1 e 15 marzo, lungo la pista Stelvio, dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Tariffe: adulti € 16; senior (nati nel 1954 ed anni precedenti) € 14; junior e baby (nati nel 2003 ed anni successivi) € 12. Per tutti i possessori di Bormio Skipass plurigiornalieri (in corso di validità) con durata minima 6 giorni, la sciata in notturna è gratuita

S. CATERINA VALFURVA

Quando: 24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 marzo lungo la pista Deborah Compagnoni, dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Tariffe: uguali a quelle di Bormio

MADESIMO

Quando: 26 gennaio, 9 e 23 febbraio dalle ore 19.00 alle ore 22.45 sulla pista “Pianello/Montalto” servita dalla cabinovia “Larici”

Tariffe: skipass serale € 16

