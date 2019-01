Libri e approfondimenti sull’Olocausto: pomeriggio speciale in Biblioteca

“Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo” (Primo Levi). E’ partendo da questa frase così densa di significato e di verità, che la Biblioteca di Luvinate, in collaborazione con il Comune, promuove per sabato 26 gennaio un pomeriggio di approfondimento dedicato alla Giornata della Memoria.

In particolare verranno esposti al pubblico – dalla ricca offerta della piccola e dinamica Biblioteca presso il Centro Sociale – libri, saggi ed approfondimenti dedicati alla Shoah, con testimonianze dei sopravvissuti, approfondimenti su cause e origini dell’Olocausto.

E’ ormai una tradizione quella avviata dall’Amministrazione comunale di Luvinate di dedicare momenti di riflessione e di approfondimento a questo appuntamento storico in cui si ricorda la liberazione del Campo di Concentramento di Auschiwtz, in Polonia.

Negli anni si sono svolti incontri pubblici con proiezione di film, presentazione di libri e testimonianze, soprattutto di chi, nel Varesotto, si era adoperato per portare in Svizzera ebrei in fuga dall’Italia.