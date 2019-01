Longhini “in via XXV Aprile problemi di sicurezza, con i volontari anziani forse non sarebbe successo”

«Non ci è sembrato opportuno intervenire a caldo, ma ora ci sembra importante farlo, a proposito dell’incidente mortale avvenuto in via XXV Aprile, anche perchè per quella situazione la nostra battaglia era già iniziata nella scorsa estate. La zona di per sè è trafficata con studenti ogni giorno già da sempre, ma è impossibile negare che la situazione non sia peggiorata con l’arrivo della ciclabile».

Si esprime cosi il consigliere di Forza Italia Simone Longhini, a proposito del gravissimo incidente costato la vita a un donna che attraversava le strisce pedonali.

Longhini ricorda un elemento che potrebbe avere “fatto la differenza2 in questi ultimi mesi: «Il controllo in entrata e uscita delle scuole era stato affidato dalla giunta Fontana ai volontari anziani. Un servizio che è stato depennato dalla nuova giunta, che ha detto che sarebbe stato sostituito dalla polizia locale, che però non è in grado di assicurarlo con costanza. Una scelta che secondo noi ha portato delle conseguenze, che fra poco saranno ancora più ingigantite dallo spostamento della sede della Guardia di Finanza in via Pasubio».

Escludendo l’ipotesi di pagamento dei volontari, Longhini propone «Un metodo che permetta, attraverso rimborsi spese o riconoscimenti a chi aiuta, un servizio che era utile e non gravava sulla polizia locale, che non può svolgere capillarmente un servizio importante, sulle strade ma anche nelle palestre comunali e nelle sale pubbliche».