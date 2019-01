Una preghiera in via XXV Aprile per ricordare Nelly

Di sabato pomeriggio, perchè negli altri giorni, prima, si lavora.

Però gli amici, quelli che la conoscevano, Nelly la vogliono pregare e ricordare nel punto in cui ha lasciato questa terra: il luogo in cui è stata investita ed è morta.

Amici e appartenenti alla comunità filippina si ritroveranno, perciò, in via XXV Aprile per pregare per lei: l’appuntamento è alle 17