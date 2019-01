L’open day si fa in Corso

Se la montagna non va da Maometto…

Il famoso detto calza perfettamente a pennello dell’iniziativa del comprensivo Varese 1 che ha deciso di fare il proprio open day non nelle aule delle proprie scuole ma in centro città.

Sabato 12 febbraio, infatti, la dirigente Luisa Oprandi e il suo corpo docente incontreranno i potenziali alunni e i rispettivi genitori in corso Matteotti. Un open day unitario dell’istituto che presenterà la sua offerta di infanzia, primaria e medie.

Il sabato successivo, 19 gennaio, si replica ma in piazza XXVI Maggio a Biumo Inferiore.

Un’iniziativa inedita che vuole riportare la scuola al centro della sua comunità, andandola a incontrare nei suoi punti di ritrovo. Per vedere aule, palestre e corridoi ci sarà tutto il tempo dopo.