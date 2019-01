Oltre 300 persone per Suor Cristina

Tanti applausi e anche tante richieste di bis. È stato un grandissimo successo di pubblico il concerto di suor Cristina tenuto ieri alla The Boga Foundation a Tradate. Nonostante il maltempo e le difficili condizioni atmosferiche, il pubblico delle grandi occasioni ha gremito il bellissimo spazio allestito per l’occasione dalla The Boga Foundation. E suor Cristina non ha deluso le attese, anzi ha entusiasmato tutti con la sua voce celestiale.

Galleria fotografica Oltre 300 perscone per Suor Cristina 4 di 11

Accompagnata, come sempre, da Elvezio Fortunato e Luca Di Gregorio e dalla vocalist Debbie Summa, suor Cristina ha tenuto il pubblico incollato alla sedia per oltre un’ora nel corso della quale, oltre a cantare, si è raccontata illustrando le tappe più significative della sua vita. Dalla voglia giovanile di cantare e ballare all’incontro con Gesù fino alla bellissima esperienza in Brasile per il noviziato. Senza dimenticare il talent “The Voice” che l’ha lanciata nel mondo della musica.

Accompagnata dalla Madre Superiora, suor Agata, del Convento delle Orsoline di Lambrate dove vive, suor Cristina al termine della serata si è concessa volentieri all’incontro con i tanti fans presenti. Ma suor Cristina ha anche indossato gli occhiali di Gandhi della The Boga Foundation per condividere il messaggio di pace lanciato con l’iniziativa “Guardare il mondo con gli occhiali di Gandhi”.

L’iniziativa della The Boga Foundation dei tre fratelli Boga, Felice, Fausto e Cesare, vuole evocare un simbolo e una filosofia: quella della tolleranza, della non violenza, del rispetto delle differenze, del dialogo, anche interreligioso:”… il mio più intimo desiderio” diceva Ghandhi “… è di realizzare la fratellanza … tra tutti gli uomini, indù, musulmani, cristiani, parsi e ebrei. Un messaggio che ha condiviso anche suor Cristina facendosi ritrarre con gli occhiali di Gandhi.