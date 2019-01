Openjobmetis a Cipro per soffiar via i venti di crisi

Per la prima volta in questa stagione, la Openjobmetis è costretta a fare i conti con una crisi di risultati: tre le sconfitte consecutive colte tra il 6 e il 20 gennaio in campionato (Pistoia, Bologna e Brescia le squadre vincenti) intervallate solo dal successo, non scontato, di Groningen in Fiba Europe Cup.

E proprio dalla competizione continentale i biancorossi di Attilio Caja cercano un nuovo riscontro positivo: Cain e compagni saranno infatti impegnati dal tardo pomeriggio di mercoledì 23 (ore 18) a Larnaca (Cipro) contro il fanalino di coda del girone di coppa. Un match da vincere prima di tutto per risollevare il morale della truppa, anche se può già rappresentare il lasciapassare per gli ottavi di finale a eliminazione diretta del torneo.

In caso di vittoria e di contemporaneo successo di Sassari contro gli olandesi di Groningen, Varese sarebbe già qualificata alla terza fase, quella che vedrà in lizza anche le eliminate dalla Champions League. Ma prima, appunto, c’è da superare l’Aek Petrolina, formazione che fa leva soprattutto sulle magie dell’esterno Kyle Vinales, il giocatore più pericoloso a disposizione dei gialloverdi ciprioti.

Sulla carta gli avversari della Openjobmetis sono inferiori alle altre tre squadre del girone e non è un caso che siano ancora a quota zero in classifica. Il ritorno in campo del pivot Veremeenko, ex Reggio Emilia (assente nelle prime due partite del raggruppamento), ha però consolidato il reparto lunghi dell’Aek che può contare su un buon giocatore come Skific, seconda punta dell’attacco del team campione nazionale. Tra i piccoli invece è stato riacquistato il play Tyreek Duren (di ritorno dal campionato greco) nell’ottica di fare da spalla al già citato Vinales.

Caja potrà contare sulla rosa al completo: a Brescia si è finalmente rivisto in campo Giancarlo Ferrero, seppure per pochi istanti di gioco, e il capitano vorrà subito innalzare il proprio minutaggio anche perché scalpitava da tempo per tornare sul parquet. Una aggiunta che potrebbe giovare a Dominique Archie, uno dei più spremuti in questo periodo e decisamente “fuori giri” al PalaLeonessa. Quello delle difficoltà atletiche è un tema però comune ai biancorossi, apparsi un po’ appannati dopo aver corso come dei forsennati per tutto il girone di andata; purtroppo tempo per ricalibrare la preparazione non ce n’è, in questo inizio d’anno ricco di impegni. E quindi staff e giocatori dovranno trovare altri modi per tornare al successo. Si spera a partire da Cipro.

DIRETTAVN

La partita del Kition Athletic Center sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso un liveblog già a disposizione dei lettori fin dal pomeriggio di martedì. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico pre-gara. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn ed #eurovarese su Twitter e Instagram. Per accedere al live CLICCATE QUI.