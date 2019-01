Openjobmetis – Segafredo, la partita in diretta

Ultima giornata del girone di andata in Serie A, determinante per stilare qualificate e accoppiamenti delle Final Eight di Coppa Italia alla quale Varese parteciperà dopo diversi anni. Alla Enerxenia Arena si gioca dalle 20,45 con la Openjobmetis che ospita la Virtus Bologna, rivale storica dei biancorossi. Seguite con noi la partita e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn o #varesebologna su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.