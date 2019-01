Openjobmetis, testa a Pistoia aspettando Ferrero

Messo in archivio un 2018 incredibile, la Openjobmetis è ora chiamata a guardare avanti: la squadra biancorossa è tornata oggi al lavoro (mercoledì 2) per preparare al meglio la prima partita del nuovo anno, la trasferta di Pistoia in programma nel giorno dell’Epifania (ore 19,05). I toscani sono ultimi in classifica e hanno in organico l’ex Dominique Johnson che, però, potrebbe lasciare l’Oriora alla fine del girone di andata.

FERRERO SPERA

La squadra di Caja – che ha conquistato le Final Eight di Coppa Italia con la vittoria di Pesaro – è piuttosto in salute: non si segnalano infatti particolari problemi fisici con l’eccezione di Giancarlo Ferrero: il capitano soffre di un guaio muscolare e non gioca dalla partita del 25 novembre contro Brindisi, quando si fece male. In questi giorni l’ala piemontese ha proseguito con il lavoro differenziato, con numerose sedute di fisioterapia con diverse tecniche. A Pistoia sarà a referto ma non dovrebbe scendere in campo: il suo rientro (dita rigorosamente incrociate) potrebbe diventare realtà in occasione dell’ultima di andata, domenica 13 all’Enerxenia Arena, contro la Virtus Bologna.

MINI-ABBONAMENTO PER LA “DOPPIETTA” CON SASSARI

Il calendario della Openjobmetis, che si espande tra Serie A e Fiba Europe Cup, ha fatto uno “scherzo” ai biancorossi che dovranno affrontare per due volte nel giro di pochi giorni – sempre a Masnago – il Banco Sardegna Sassari. Le squadre di Caja ed Esposito si sfideranno domenica 27 gennaio in campionato e mercoledì 30 in coppa: un doppio impegno che ha fatto scattare una promozione ad hoc per i tifosi che non hanno in tasca la tessera stagionale. Il mini-abbonamento denominato #VARSAS2 prevede prezzi scontati rispetto alla somma dei singoli biglietti: 48 euro per la Tribuna Gold (Est e Ovest), 38 euro per la Tribuna Silver e 28 euro per la Curva Nord (la galleria non rientra nella promozione perché è chiusa nelle partite di coppa). Previsti anche prezzi ridotti per gli under 18 che pagheranno 25, 20 e 14 euro nei tre settori. “#VARSAS2″ è in vendita online dalle 11 di oggi (2 gennaio) a tutto sabato 26 (CLICCANDO QUI) oppure al Pallacanestro Varese Store all’ingresso parterre del palazzetto dall’11 al 26 gennaio negli orari di apertura.