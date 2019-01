Taglio dei lecci sul lungolago, la decisione nei prossimi giorni

La decisione sul taglio dei lecci di Viale De Angeli potrebbe essere presa lunedì pomeriggio. Dopo i giorni di festa infatti, anche l’amministrazione comunale riprenderà a pieno le sue attività e la giunta potrebbe affrontare il questione del taglio degli alberi sul lungolago.

Il Sindaco di Laveno Mombello Ercole Ielmini spiega: «Al rientro in ufficio capiremo se è arrivata la perizia che abbiamo chiesto ali agronomi per capire lo stato di salute degli alberi; in questo caso ne discuteremo in giunta già lunedì pomeriggio e comunicheremo la nostra decisione».

L’abbattimento dei lecci su Viale De Angeli è parte di un progetto più ampio che riguarda la riqualificazione di tutto il lungolago di Laveno. In particolare, la zona dell’ex Ceramica Lago verrebbe interessata da molti lavori, tra cui l’abbattimento dei lecci per essere sostituiti con dei platani.

Una prospettiva che ha creato molte polemiche tra i cittadini: un comitato spontaneo ha lanciato una petizione per evitare l’abbattimento ed è stata fatta richiesta in Regione perchè vengano riconosciuti come alberi monumentali. A fine dicembre inoltre, si è tenuta un’assemblea pubblica per discutere del progetto.