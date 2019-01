Lungolago, lunedì la decisione sui lecci

Si terrà lunedì 28 gennaio, alle 20 e 30, l’assemblea pubblica in cui il Sindaco e la giunta comunale comunicheranno la decisione presa per il futuro dei lecci di Viale De Angeli.

Durante l’incontro di dicembre con i cittadini infatti, gli amministratori comunali non avevano dato una risposta definitiva, in attesa dello studio effettuato dagli agronomi sulle piante. Lunedì invece, si capirà se i lecci verranno abbattuti e sostituiti con dei platani come prevede il progetto di riqualificazione del lungolago.

Nel frattempo, il Circolo di Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese hanno indirizzato una lettera al sindaco Ercole Ielmini per ribadire la loro contrarietà all’abbattimento degli alberi. La lettera:

“Egr. sig. Sindaco,

Il nostro Circolo ha sempre dimostrato uno spirito costruttivo e collaborativo in tutte le sue attività. Ne ha dato prova in particolare in merito al progetto di riqualificazione del lungolago De Angeli, sia negli incontri che si sono susseguiti in Comune, sia affidando l’incaco ad un agronomo per una perizia sui lecci del lungolago senza oneri per il comune.

Per questo vogliamo ribadire la nostra posizione, specialmente dopo l’ultimo consiglio direttivo del Circolo alla presenza di agronomo, architetti ed esperti esterni:

1. I lecci non dovrebbero essere abbattuti, a meno che non emergano situazioni pregiudizievoli alla sicurezza dei cittadini. Sarebbe un grave errore biologico, culturale e paesaggistico.

2. I lecci non richiedono potature frequenti, ma eventuali “potature di pulizia” e questo, dal punto di vista economico, può rappresentare un risparmio significativo per le casse comunali.

3. Pensare ai cambiamenti climatici in corso consente di pianificare gli interventi sul territorio in modo rigoroso e duraturo nel tempo. A tale proposito, i lecci nelle nostre zone bene si adattano a tali cambiamenti, mentre tendono ad essere sempre più in sofferenza nelle zone mediterranee.

4. Sempre a livello economico, il mantenimento dei lecci, pur con la piantumazione di quelli mancanti, consentirebbe un ulteriore risparmio che potrebbe essere utilizzato per la pavimentazione e pedonalizzazione di piazza Matteotti.

La invitiamo pertanto a riconsiderare il progetto del lungolago De Angeli in un’ottica complessiva sullo sviluppo futuro del nostro comune, superando la prassi di interventi spot e facendo chiarezza sull’intero progetto, volto dare un miglior assetto a tutto il golfo. Ribadiamo che procedure partecipate di approvazione, in particolare per gli spazi pubblici della città, dovranno in futuro essere meglio organizzate e valorizzate, se vogliamo perseguire un esito efficace e condiviso.

In attesa dell’assemblea pubblica del 28 Gennaio porgiamo distinti saluti

Circolo Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese, Sezione Laveno Mombello