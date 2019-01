Uno sport per ogni bambino con i nuovi corsi del Cffs

Sono aperte le iscrizioni alla nuova stagione primaverile del Centro di formazione fisico sportiva (Cffs) del Comune di Varese, gestito dalle sezioni varesine di Csi (Centro sportivo italiano) e Uisp (Unione sport per tutti). Ai due enti fanno riferimento decine di società sportive che propongono un ampio ventaglio di corsi, tenuti da istruttori professionisti in palestre, campi e strutture attrezzate, private e comunali (incluse le scuole), a prezzi contenuti.

“Lo scopo è offrire a tutti i bambini la possibilità di sperimentare uno o più sport, per avvicinarli ai valori dello sport, della corporeità e della motricità per il loro benessere”, spiega l’assessore Dino De Simone. “Siamo convinti che svolgere un’attività sin da bambini permetta ai piccoli di crescere meglio e di acquisire uno stile di vita sportivo, nella pratica e nei valori, che conserveranno anche da grandi”, aggiunge la referente del Cffs Giovanna Mapelli spiegando che le singole società sportive aderenti accolgono bambini e ragazzi dai 6 anni fino all’età dell’università.

I CORSI

Oltre una trentina i corsi in partenza a febbraio e cui è già possibile iscriversi consultando il sito www.cffs.it.

A partire dall’Atletica leggera per la scuola primaria (nuovo il corso dedicato ai maschietti) all’autodifesa per ragazze. E poi Baseball e Softball (proposti per la prima volta ai bambini di Varese), ciclismo, difesa personale judo e jitsu. E poi gli sport in vasca, dal nuoto ai giochi subacquei sino alla vela, e ancora tennis (anche da tavolo) pattinaggio, rugby e touchrugby, scherma, minibasket e tiro con l’arco.

Rimangono poi aperte le iscrizioni per i corsi ginnastica artistica di base in tutte le scuole elementari comunali, per pallavolo e per i corsi espressivi di danza classica, contemporanea, moderna hip-hop , zumba e modern acrobatic, che ha riscosso già parecchio successo.



APPUNTAMENTI

Per gli allievi delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria verrà organizzata la consueta “Corsa campestre di primavera” sabato 13 aprile dalle ore 10 sul prato di Villa Mirabello.

Per le allieve e gli allievi dei corsi di base ed espressivi sarà organizzato a maggio un saggio collettivo, al Palazzetto dello sport di Masnago.

Per maggiori informazioni sui corsi, i costi e le iscrizioni contattare la segreteria del Cffs al numero 0332 241369 oppure consultare il sito www.cffs.it.