Varese e Bergamo sono in forma e promettono scintille

Con le cinque vittorie ottenute nelle ultime cinque giornate, il Rugby Varese si è insediato in un’ottima posizione di classifica: il XV diretto da Pella e Galante è sesto a pari merito con Capoterra e nel prossimo turno può migliorare ancora la sua situazione.

I biancorossi se la vedranno infatti con il Rugby Bergamo che precede di due soli punti Sessarego e compagni: la squadra orobica è allenata dall’ex di turno, Ivano Bonacina, e all’andata furono superati in volata e sul campo di casa da un calcio vincente di Broggi all’ultimo secondo di gioco (QUI l’articolo).

Il modo migliore, per il Varese, di festeggiare il ritorno in Serie B; il propellente morale più potente per il Bergamo in vista del retour match in programma domenica 27 gennaio al “Levi” (14,30). Pronostico dunque estremamente aperto tra le due lombarde che hanno comunque effettuato un bel girone di andata. I due tecnici varesini dovranno fare a meno dell’infortunato Genua ma avranno a disposizione Affri – rientrato nel finale del match di Novara – e l’ultimo arrivato Tamborini.

Dopo questo incontro il campionato si fermerà fino al 17 febbraio, per la consueta pausa in concomitanza con le prime partite del VI Nazioni.