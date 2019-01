A Villa Majno è disce il giallo con Piergiorgio Pulixi

Ripartono gli appuntamenti del Festival del Libro del Sistema Bibliotecario di Busto Arsizio e Valle Olona, l’evento culturale itinerante organizzato dalla Città di Busto Arsizio e da altre 9 amministrazioni comunali del territorio in collaborazione con Bustolibri.com.

Il prossimo appuntamento con la rassegna è in calendario venerdì 11 gennaio alle 21 a Solbiate Olona, presso la Sala Prati di Villa Majno, in via Sant’Anna 50. Ospite del festival sarà il giallista Piergiorgio Pulixi, che presenterà il suo ultimo libro “Lo stupore della notte”, edito da Rizzoli.

Nato a Cagliari e allievo di Massimo Carlotto, Pulixi si è reso noto al grande pubblico a partire dal 2012 con la serie poliziesca dell’ispettore Biagio Mazzeo, aggiudicandosi poi numerosi riconoscimenti per le sue opere successive. “Lo stupore della notte” è un noir ambientato in una Milano oscura e ricca di pericoli, in cui il commissario Rosa Lopez, arrivata ai vertici dell’Antiterrorismo, è costretta a combattere contro un nemico invisibile e misterioso. L’evento è a ingresso libero e gratuito.

Il Festival del Libro proseguirà sabato 2 febbraio a Cassano Magnago con un altro grande giallista, Bruno Morchio.

Fino a domenica 13 gennaio prosegue alla Galleria Boragno, in via Milano 4 a Busto Arsizio, la mostra collettiva #chiaveartistica del Circolo Fotografico Bustese. L’esposizione, a ingresso libero, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. In allegato la locandina dell’evento.